Affaire Lamine Diack : les ONG de défense des droits de l’Homme dénoncent le mutisme de l'Etat et...

Les organisations sénégalaises de défense des droits humains, notamment la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et le Forum du Justiciable (FJ), ont, dans un point de presse ce vendredi, évoqué toute leur inquiétude par rapport à la situation que vit actuellement Lamine Diack, âgé de 85 ans, en France depuis deux ans après être accusé de fermer les yeux sur des cas de dopage des athlètes russes, en échange d’une somme d’argent



« Nous, organisations sénégalaise de défense des droits de l’Homme, exprimons de la façon la plus solennelle nos préoccupations et inquiétudes relatives à la situation de M. Lamine Diack, ancien Président de l’Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) et citoyen sénégalais, sous le coup d’une procédure judiciaire avec mise en examen en France depuis maintenant plus de 2 ans », a fait savoir Me Assane Dioma Ndiaye sous la présence de la famille et amis du sieur Lamine Diack.



Les défenseurs des droits de l’Homme dénonce le mutisme de l’Etat, qui selon eux, ne s’est pas impliqué dans le dossier. Ils réclament également la protection entière de l’ancien maire de Dakar. « Nous réclamons officiellement la protection consulaire et diplomatique du Sénégal par rapport à l’affaire Lamine Diack. Ça c’est une obligation naturelle de l’Etat. »



Me Assane Dioma Ndiaye s’est indigné du fait que l’ancien secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au Sport « est totalement coupé de sa famille demeurant au Sénégal depuis sa mise en examen ».

Il conclut en exigeant des autorités sénégalaises qu'elles communiquent « sur le dossier Lamine Diack soit en vertu de sa compétence première du fait de la qualité de nationalité de celui-ci, soit en vertu de l’accord de coopération judiciaire liant le Sénégal à la France ».