Affaire Locafrique: de nouveaux remous entre Khadim Ba et son père

Nouveaux remous dans l’affaire Locafrique, qui oppose l'homme d'affaires Amadou Ba à son fils Khadim Ba.Mercredi, la Sûreté urbaine a arrêté et placé en garde à vue le Directeur général et l’administrateur de l’équipe de Locafrique mise en place par le père. Il s’agit, respectivement de Imencio Moreno et Jean-Michel Boreli.Le journal "Les Échos" rapporte que ces derniers sont poursuivis pour vol, violence et voie de fait. Ils sont accusés d’avoir défoncé la porte du bureau de Khadim Ba à Locafrique, croyant exécuter une ordonnance du juge des requêtes statuant en référé, favorable à Amadou Ba. La victime de cette intervention musclée avait porté plainte contre Moreno et Boreli. En janvier 2023 , suite à une décision de la Cour d’appel, le fils Khadim BA, en contentieux avec son père Amadou BA a perdu la main à Locafrique. Son père Amadou BA avait obtenu l’expulsion de son fils Khadim BA des locaux de Locafrique tant de ses biens, de sa personne et tout occupant de son chef.