Affaire Madiambal Diagne : Serigne Omar Mbaye maintenu en prison malgré une décision de libération

Serigne Omar Mbaye, présenté comme le marabout de Madiambal Diagne, ne retrouvera pas la liberté dans l'immédiat. Le parquet général a fait un pourvoi lundi, contestant la décision de la Chambre d'accusation financière qui ordonnait sa libération sous contrôle judiciaire.



Ce recours de la justice a pour conséquence directe de saisir la Cour suprême. C'est désormais à la plus haute juridiction de trancher le différend, suspendant ainsi l'application de la décision de libération.



Comme révélait par le journal Libération, la Chambre d'accusation financière avait effectivement ordonné la mise en liberté de Serigne Omar Mbaye. Le marabout était incarcéré dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Madiambal Diagne, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour "association de malfaiteurs".



Son implication dans cette affaire remonte à la visite que lui a rendue Madiambal Diagne à Thiès, peu avant que ce dernier ne quitte le territoire national. Serigne Omar Mbaye avait été arrêté en même temps que l'épouse et les deux enfants du journaliste, ce dernier faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international.