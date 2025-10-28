Affaire Madiambal Diagne : le collectif des avocats de la famille alerte sur l’état de santé de son épouse

Le collectif des avocats de la famille de Madiambal Diagne alerte sur la situation jugée « critique » de Mabintou Diaby, épouse du journaliste, incarcérée depuis le 29 septembre 2025. Selon un communiqué publié ce vendredi « la santé de Mme Diaby, placée sous mandat de dépôt par le Président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, s’est dangereusement détériorée depuis son incarcération. »Les conseils affirment avoir « constamment alerté » les autorités sur « un état de santé défectueux » qui mettrait la vie de leur cliente en péril. Ils précisent que « le dossier médical de Mme Diaby faisait déjà état d’affections organiques extrêmement préoccupantes » avant même son placement en détention.Selon le document, « sa santé se serait aggravée au point que l’administration pénitentiaire a dû la transférer le 23 octobre à l’Hôpital Principal de Dakar, avant son admission au pavillon spécial le lendemain. » Les avocats soutiennent qu’« aucune mesure d’urgence n’a été prise pour remédier à cette situation » et dénoncent « l’inaction des autorités judiciaires » malgré la gravité du cas.Ils indiquent avoir déposé, depuis le 21 octobre, une requête aux fins d’expertise médicale qui reste sans suite. Le collectif estime que « le pavillon spécial ne peut pas assurer une prise en charge adaptée » et demande aux autorités de « mettre fin à des conditions de détention inhumaines et dégradantes ».« Nous tenons pour entièrement responsable l’État du Sénégal de tout ce qui pourrait arriver à Madame Mabintou Diaby, y compris toute atteinte à sa vie », avertissent les avocats, appelant la justice à « préserver la sacralité de la vie humaine, droit fondamental garanti à toute personne ».