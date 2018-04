Affaire Mamadou Diop : le verdict attendu le 30 avril prochain

L’affaire de Mamadou Diop a été devant la Cour d’appel de Dakar ce lundi. En effet, les plaidoiries ont eu lieu en présence des deux (2) policiers Ousmane Thiam et Wagane Souaré, incriminés. Le verdict est attendu le 30 avril.



L'étudiant Mamadou Diop est mort le 31 janvier 2012 à la Place de l'Obélisque, lors d'une manifestation de protestation contre la candidature de Me Wade la à présidentielle de 2012.



Il convient de rappeler que dans cette affaire, les policiers Ousmane Thiam et Wagane Souaré ont respectivement été condamnés à 2 ans d’emprisonnement avec 200.000 francs Cfa d’amende et à trois mois d’emprisonnement ferme.