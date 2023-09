Affaire Maman Coundoul: le faux gynécologue arrêté

L'affaire Maman Coundoul n'en est toujours pas à son épilogue, malgré que la principale mise en cause et sa bande ont été condamnées à une peine de six mois dont un ferme par le tribunal de Pikine-Guediawaye, les limiers de la localité étaient aux trousses du faux médecin-gynécologue.



Le journal Les Échos rapporte dans son édition de ce vendredi que le "faux docteur", qui était en réalité un infirmier en service à l’hôpital Abass Ndao, aurait prescrit de fausses ordonnances et effectué des analyses et examens d’échographie en vue de présenter Fama Coundoul comme une femme enceinte.



Il a été localisé mardi dernier et arrêté, indiquent nos confrères. Lequel confie qu’une perquisition menée chez lui a permis la découverte de cachets nominatifs de Docteur, de plusieurs certificats médicaux vierges et autre paperasses médicales.



Sous le feu roulant des questions des limiers, le mis en cause a fini par avouer qu’il n’était pas médecin encore moins gynécologue. Il a également affirmé avoir pris les attaches de deux infographistes qui l’auraient aidé "à changer les références des documents médicaux de femmes enceintes pour y mettre celles de Maman Coundoul".



Le "faux docteur" est déféré au Parquet du tribunal de Pikine - Guédiawaye pour usurpation de fonction, faux et usage de faux.