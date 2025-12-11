Affaire Mame Mbaye Niang, Lissa Tine, Fulbert Sambou : Yassine Fall promet d’y veiller personnellement

La ministre de la Justice, Yassine Fall, a défendu ce jeudi 11 décembre 2025, son projet de budget pour la gestion 2026 devant les députés. Un échange marqué par des questions pressantes sur des dossiers sensibles. Les parlementaires ont exigé des éclaircissements sur la réouverture du dossier de "diffamation" opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, le retard excessif dans l’élucidation des circonstances liées aux disparitions de Fulbert SAMBOU, Didier BADJI, Lissa TINE et Alassane BA et les lenteurs dans la reddition des comptes et l’absence de suite judiciaire aux rapports des corps de contrôle.



En réponse aux préoccupations des députés, la ministre a confirmé des avancées sur certaines enquêtes et a promis de s'attaquer aux arriérés dus aux avocats ainsi qu'aux grèves récurrentes dans le secteur, tout en présentant un budget contraint par la situation financière nationale.



Madame Yassine FALL a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire dans l’affaire Lissa Tine et a assuré que les investigations se poursuivent dans le dossier Didier BADJI/Fulbert SAMBOU, promettant d’y veiller personnellement. Concernant les grèves, elle a déclaré qu'un accord avec le Syndicat des Travailleurs de la Justice est en cours d’exécution et qu'elle rencontrera le syndicat des greffiers « dans les prochains jours », pour pacifier le secteur.



Par ailleurs, elle a reconnu la faiblesse de l'aide et l’existence d’arriérés de 3 milliards de FCFA dus aux avocats, annonçant des démarches en cours avec le ministère des Finances. Mme Fall, a également promis de travailler au renforcement des effectifs des magistrats et des éducateurs spécialisés, en collaboration avec les ministères concernés.



Elle a rappelé que l'organisation des audiences foraines relève du juge, mais a souligné que des audiences spéciales sont privilégiées pour les besoins des élèves, tout en réaffirmant l'engagement à trouver une solution pour l’intégration des coordonnateurs des Maisons de justice.



Par ailleurs, la ministre Yassine Fall a présenté un budget élaboré dans le cadre de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, mais contraint par « la détresse de nos finances publiques, marquée notamment par un niveau d’endettement jamais égalé ». Elle a assuré que des « réajustements budgétaires fort ingénieux » ont été opérés pour maintenir la priorité accordée à la Justice. Le projet de budget se décline en programmes, avec une concentration des ressources sur l'humain et les infrastructures