Relations bilatérales : le Sénégal signe une dizaine d’accords stratégiques avec les Emirats Arabes Unis

Le gouvernement du Sénégal a signé hier, mercredi, onze (11) accords stratégiques avec une délégation des Emirats Arabes Unis conduite par Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur. Ces accords couvrent plusieurs secteurs tels que l’énergie, les mines, l’agriculture, la santé, le numérique et les infrastructures, selon un communiqué de la Primature.



Sur le plan sanitaire, par exemple, un accord entre la pharmacie nationale d’approvisionnement et Exim Finance prévoit la construction d’une usine dédiée à la production de médicaments génériques au Sénégal.



La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a conclu un partenariat avec Global South Utilities Power Investment pour la construction d’une centrale photovoltaïque dédiée aux énergies renouvelables.



De son côté, la société des mines de fer du Sénégal oriental et la Société des mines du Sénégal ont conclu une convention avec Ressources Investment pour le développement des infrastructures logistiques et l’exploitation des mines.



Ces accords interviennent dans un contexte où, en octobre, le Premier ministre Ousmane Sonko avait effectué un voyage "discret" aux Emirats Arabes Unis avec son ministre des Finances Cheick Diba, sans que les canaux officiels de communication n’en parlent. Après les révélations sur ce voyage par le journaliste Madiambal Diagne, en exil en France, Ousmane Sonko avait assuré les Sénégalais qu’ils "verront bientôt les retombées" de celui-ci.