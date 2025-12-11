Incendie au marché central de Kaolack : plusieurs ateliers de menuiserie de bois ravagés par les flammes

Un incendie, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi au marché central de Kaolack (centre-ouest du Sénégal), a ravagé plusieurs ateliers de menuiserie de bois.



Selon les informations parvenues à l’Aps, les hommes du commandant de la 31e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le capitaine Mamadou Yahya Mané, ont été alertés à 01h 40mn pour un violent feu d’ateliers de menuiserie de bois au marché central de Kaolack, sur une superficie d’environ 700 m2.



D’après le capitaine Mamadou Yahya Mané, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais les dégâts matériels sont considérables. Pour maitriser les flammes et éteindre cet incendie dont l’origine n’a pas encore été déterminée, les soldats du feu ont utilisé un fourgon pompe tonne (FPT), un camion-citerne grande capacité (CCGC) et un véhicule d’intervention léger (VIL), selon l’APS.