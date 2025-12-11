Assemblée nationale : Yassine Fall promet de « réconcilier la Justice avec le peuple »

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a insisté sur son engagement à « réconcilier la Justice avec le peuple », notamment par des réformes législatives et une attention particulière aux conditions de détention. Elle a pris ces engagements ce jeudi 11 décembre lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre son projet de budget pour l’exercice 2026.



Lors des plaidoyers, la question de la surpopulation carcérale a dominé les échanges. Les députés ont dénoncé les conditions de détention « extrêmement dégradantes », bafouant la dignité humaine, et ont interpellé la ministre sur l'urgence de la situation à Rebeuss, Kolda ou Ziguinchor. Il a été révélé que la prison de Rebeuss détient 3 492 personnes pour une capacité opérationnelle de seulement 1 300 places.



Ils ont également évoqué le déficit de magistrats, les lenteurs judiciaires et d’éducateurs spécialisés dont le ratio d'un éducateur pour 63 enfants est loin de la norme internationale d'un pour sept. Ils ont plaidé pour des recrutements massifs et la création de cabinets d’instruction supplémentaires, notamment à Pikine-Guédiawaye, Mbour et Kaolack.



En réponse, Mme Yassine Fall a soutenu que ces problèmes la préoccupe « au plus haut point ». Face à l’urgence, Elle a confirmé les projets de construction de nouvelles prisons notamment un « camp pénal à Sébikotane et une maison d'arrêt à Fatick avec 3 000 places au total ». La Garde des sceaux a également évoqué des mesures d'urgence comme la « limitation de la durée des mandats de dépôt et la possibilité d'une grâce exceptionnelle », précisant qu'une enquête est ouverte sur le marché d'acquisition des bracelets électroniques.