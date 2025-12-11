Université de Dakar : "Si les engagements ne sont pas respectés, nous reviendrons" (Etudiants)

Le collectif des amicales des étudiants de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), qui a suspendu sa grève de trois (03) semaines par "responsabilité nationale", a prévenu ce jeudi de la reprise de son mouvement d’humeur si "les engagements" de sortie de crise ne "sont pas respectés" par le gouvernement sénégalais.



"Nous allons laisser le temps au ministère (Enseignement supérieur) d’étudier, de comprendre mais de répondre sérieusement à nos propositions. Mais que les choses soient claires : si les engagements ne sont pas respectés, nous reviendrons. Si nos droits sont bafoués, nous nous lèverons. Si les étudiants sont négligés, nous reprenons la lutte", a averti le porte-parole de l’amicale, Mbaye Biteye, au cours d’une conférence de presse.



Le collectif a aussi prévenu que "rien" de l’"arrêtera", surtout que "la jeunesse sénégalaise n’a jamais reculé devant une injustice et que l’étudiant n’a jamais perdu un combat" social.



Tout en assurant qu’"aucune concession ne sera faite au détriment des étudiants", le collectif a invité le Président Diomaye Faye à "écouter sa jeunesse", étant donné que les grévistes ne "réclament pas de la charité" mais leurs "droits élémentaires".



Pour rappel, depuis trois (03) semaines, le campus universitaire est le théâtre d’affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui réclament le paiement d’arriérés de bourses estimés à 515.000 F CFA.



A l’initiative de guides religieux, les étudiants ont suspendu le mot d’ordre, après que des propositions pour le payement échelonné de la bourse ont été formulées par les deux parties en conflit.