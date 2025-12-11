Santé publique : l’ARP suspend la commercialisation des produits de la marque Softcare

L'Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) annonce la « suspension de la commercialisation » des produits de la marque Softcare « jusqu'à la mise en conformité du processus de fabrication ».



Dans un communiqué rendu public ce 11 décembre 2025, l’Arp annonce avoir effectué une « inspection » au niveau de l'usine Softcare sise à Sindia dans la région de Thiès. C’est ainsi qu’elle note la « présence de matières premières périmées dans le circuit de fabrication ».



Pour des raisons de santé publique, l’ARP informe le « retrait » du marché de ces produits de santé destinés aux bébés, enfants et femmes.