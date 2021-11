Affaire Mireille Knoll : 18 ans et perpétuité requis contre un crime «particulièrement sauvage»

L’avocat général a requis ce mardi la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de Yacine M. et 18 ans de prison contre Alex C. pour le meurtre de la femme juive de 85 ans en mars 2018, insistant sur les «nombreuses» manifestations d’antisémitisme.

C’est un crime «particulièrement sauvage» qui est jugé depuis le 26 octobre devant la cour d’assises de Paris, selon les mots de l’avocat général. Jean-Christophe Muller a requis ce mardi la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de Yacine M. et dix-huit ans de réclusion contre Alex C. pour le meurtre de Mireille Knoll, une femme juive de 85 ans tuée de onze coups de couteau dans son logement parisien en mars 2018.



Yacine M. est «le responsable unique du meurtre particulièrement sauvage de Mme Knoll» et ses manifestations d’antisémitisme sont «nombreuses», a déclaré Jean-Christophe Muller. Quant à Alex C., il n’est «ni complice ni coauteur du meurtre» mais par «contamination», son caractère antisémite «lui est également imputable», a-t-il ajouté.



«Antisémitisme»

Yacine M., 32 ans, et Alex C., 25 ans, sont jugés pour «avoir volontairement donné la mort à Mireille Knoll, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une personne qu’ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, au surplus, à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive». «C’est bien sûr par la question de l’antisémitisme qu’il faut commencer. Bien évidemment, il est l’objet de questions auxquelles vous devrez répondre», a déclaré l’avocat général en préambule de son réquisitoire devant la cour d’assises de Paris.