Affaire Mouhamed Lamine Dramé : acquittement des cinq policiers, la famille annonce un appel

Le verdict dans l'affaire Mouhamed Lamine Dramé, jeune sénégalais tué par les balles d'une mitraillette de la police lors d'une opération visant à l'empêcher de se suicider, est tombé. Le tribunal régional de Dortmund a acquitté les cinq (5) policiers accusés. Néanmoins, l'avocate de la co-plaignante a annoncé qu'elle allait faire appel.



Poursuivis pour incitation à commettre des crimes dans l'exercice de ses fonctions, coups et blessures entraînant la mort, voire I ‘homicide involontaire. Cinq des plus de dix policiers impliqués dans l'opération ont été acquittés par le tribunal régional de Dortmund, lit-on dans les colonnes du journal Les Echos.



En effet, pour ce crime datant du 8 août 2022, le tribunal a considéré comme certains que si Mouhamed Lamine Dramé a pointé un couteau sur lui-même, c’est parce qu’il se trouvait dans une situation psychologique exceptionnelle dans la niche de la cour intérieure de l'établissement pour jeunes, qu'il était «apathique» et qu'il avait «déjà tenté de mettre fin à ses jours".



Ainsi, la seule issue pour sortir de cette niche, une impasse, était de s'adresser aux fonctionnaires, a expliqué le juge Président thomas Kelm. Jusqu'à ce que le gaz stimulus RSG8 soit utilisé, le jeune ne montrait aucune réaction aux tentatives de réponse ou à ce qui se passait autour de lui. Mais il a tenté de s'enfuir en utilisant le couteau, sa seule option. Il s’était dirigé de plein fouet vers les officiers.



Cependant, « la chambre est convaincue que M. Dramé n'avait aucune intention d'attaquer, mais voulait plutôt échapper à une situation menaçante et douloureuse », a expliqué Kelm.



Toutefois, le tireur, comme les autres policiers, a perçu subjectivement une situation de légitime défense, ce qui l'a poussé à agir. Le directeur des opérations accusé était responsable de l'opération. L'avocate Lisa Grüter, qui représente le co-plaignant, c'est-à-dire la famille de la personne tuée, avait critiqué à plusieurs reprises le déroulement ordonné des opérations et les moyens utilisés.



Selon elle, Mouhamed Lamine Dramé s'est retrouvé dans une situation statique dans laquelle des moyens complètement différents, comme un psychologue ou un interprète auraient dû être utilisés : La situation n'est devenue incontrôlable qu'avec l'utilisation de gaz poivré Mouhamad Dramé voulant échapper à l'attaque.



«Où est la justice pour les Noirs ici? »



Objections que le président du tribunal, Thomas Kelm, a jugé presque absurdes. Il aurait fallu, selon le juge, trop de temps "Qu'est-ce qu'un psychologue est censé faire, il ne connaît même pas M. Dramé", a-t-il déclaré.



Le tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que les mesures ordonnées étaient les plus clémentes et donc proportionnées. Le responsable des opérations ne pouvait donc pas inciter ses collègues à commettre des crimes et le tribunal n'a pas considéré l'accusation de négligence. Cela a abouti à l'acquittement non seulement des officiers qui avaient utilisé ces moyens, mais également du chef des opérations qui les avait ordonnés.



William Dountio du groupe de solidarité «Justice pour Mouhamed a déclaré, stupéfait, après le verdict : «Le juge nous dit que toutes les alternatives auraient été inutiles. Tirer sur Mouhamed était la seule, bonne chose à faire». Dountio de demander : «Où est la justice pour les Noirs ici? ».



Face à la déclaration choquante du juge allemand, l'avocate de la famille Dramé a annoncé qu'elle ferait appel. Pendant que les manifestants réclamaient justice et solidarité pour Dramé. Environ 1200 personnes ont protesté contre l'acquittement des cinq policiers.



Pour rappel, les faits de ce procès qui a duré plus de trente jours remontent au 8 août 2022. Ce jour-là, le réfugié de 16 ans a pointé un couteau sur lui-même dans la cour d'un établissement pour jeunes de la Holsteiner-Straße avec l'intention de se suicider.



Pour l'en empêcher, les agents, alertés, utilisent des gaz irritants, des Tasers et enfin une mitraillette. Mouhamed Lamine Dramé est décédé ainsi, des suites de ses blessures par balles, le soir même à l'hôpital des accidents du Nord.