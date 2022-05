Affaire Ndiaga Diouf: Barthélémy Dias édifié ce mercredi

La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel du tribunal de grande instance prononce ce mercredi 18 mai son verdict dans l'affaire Ndiaga Diouf.



Dans cette affaire, le Procureur général a demandé à la Cour d’appel d’infirmer le jugement rendu en première instance. Il a requis 5 ans de prison ferme contre Barthélémy Dias, Babacar Faye et Habib Dieng. La partie civile réclame également 150 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts. De son côté, Dias-fils demande à être blanchi du meurtre de Ndiaga Diouf et à ce que son honneur soit lavé.



Ndiaga Diouf, du nom du nervi a été tué en décembre 2011 lors de l’attaque de la mairie de Mermoz-Sacré Cœur.



La famille de feu Ndiaga Diouf a réclamé 150 millions de FCFA en guise de dédommagement et intérêts, soit 6 fois les 25 millions de F CFA décidés par le juge de la première instance. Soulignant de leur côté que la balle qui a tué Ndiaga Diouf ne provient pas de l’arme que détenait leur client, les avocats de la défense ont plaidé le renvoi de Barthélémy Dias à des fins de la poursuite.



Pour rappel, l'actuel maire de la ville de Dakar est poursuivi pour coups et blessures volontaires, coup mortel et détention d’armes sans autorisation administrative lors de l’attaque des nervis du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur en 2011. Ainsi, Barthélémy Dias avait été condamné en première instance à deux ans de prison dont six mois ferme.



Il faut rappeler aussi qu’a la faveur du Conseil supérieur de la magistrature tenu le 23 Novembre dernier, le Procureur Général de la Cour d’Appel, Lassana Diabé Siby avait été nommé Premier Avocat général près de la Cour suprême. Il a été remplacé par Ousmane Diagne, ancien Procureur de la République.