Affaire Ndiaga Diouf: le tribunal de Dakar reçoit Barthélémy Dias avec un énorme dispositif sécuritaire

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, devra être édifié sur son sort, ce mercredi 18 mai 2022, dans l'affaire de l'attaque mortelle survenue, en décembre 2011, à la Mairie de Mermoz-Sacré-Coeur.



PressAfrik constate que toutes les voies qui mènent vers le Tribunal de Dakar sont quadrillées. Seules les automobiles accèdent dans la zone. Les piétons et badauds sont sommés de rebrousser chemin. Il faudra montrer patte blanche pour y accéder. Un énorme dispositif sécuritaire est mis en place aux alentours du tribunal.



Des voitures blindées des forces de l'ordre sont également garées dans les coins. Les limiers filtrent les entrées et sorties. Seuls la presse, les personnes qui ont rendez-vous au tribunal et quelques souteneurs de Barthélémy Dias sont autorisés au temps de Thémis.