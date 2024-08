Affaire ONAS : le bureau politique de Tawfekh charge Cheikh T Dieye

Du berger à la bergère. Oeil pour oeil dent pour dent. C'est la loi du Talion entre Cheikh et Cheikh. Aussitôt, après la conférence de presse des cadres de l'ONAS livrant leur vrrsion des fait dans cette affaire, le parti de Dr Cheikh Dieng est revenu à la charge par un communiqué parvenu à PressAfrik. Le bureau politique du parti de la Fraternité et Ethique pour le Progrès et la Prospérité FEPP Tawfekh dans son communiqué intitulé "rendez-vous manqué" met en exergue qu'il appelle "la fuite en avant du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. "En lieu et place de prendre son courage à deux mains pour répondre aux accusations de marché de gré à gré de Dr Cheikh Dieng, le ministre Cheikh Tidiane DIEYE a choisi de se cacher courageusement sous les pantoufles de fonctionnaires à la solde. Cette fuite en avant du ministre est symptomatique de culpabilité pour un ex-thuriféraire autoproclamé de la transparence et de la bonne gouvernance, auteur de « La corruption bureaucratique au Sénégal » ont sonné Dr Cheikh Dieng et ses camarade. Qui de plus, arguent-ils, cette conférence de presse n'apporte rien de neuf. "Quoi de neuf dans cet exercice laborieux de justifications de personnes dont la plupart sont ceux qui ont géré les 740 milliards de francs injectés dans les inondations par l’ancien régime, avec les résultats lamentables que nous connaissons", s'est interrogé le BP du parti de l'ancien directeur de l'ONAS.



Autre question soulignée par Dr Dieng et ses partisans la voiture du DG de l'ONAS dont il a beaucoup été question aux premières heures cette histoire. "On remarquera dans cet exercice que les manipulations de l’opinion sur la question du véhicule du DG de l’ONAS ont subitement disparu de l’argumentaire du ministre Cheikh Tidiane DIEYE. Il s’est fort heureusement rendu à l’évidence de la légèreté de son argumentaire", lit -on sur la note. Pour les partisans de l'ancien maire de Djidah Thiaroye Kaw, tous les argumentaires avancés lors de cette conférence de presse ne font que confirmer ce qu'ils avaient dit, "(...), nous renvoyons au document partagé lors du point de presse du 16 août 2024 où Dr Cheikh Dieng a administré la preuve qu’une démarche de rupture d’avec la logique d’échec jusque-là mise en œuvre était nécessaire. Le JUBANTI était en cours. En effet, les marchés ne peuvent plus être réservés exclusivement à des lobbies qui les gagnent systématiquement à travers une technique bien rôdée de sous-évaluation et qui font fonctionner l’ensemble du système à travers la corruption".



De leur avis, cet exercice ne fait que confirmer le "crime"," le ministre Cheikh Tidiane DIEYE a abusé de son autorité pour arrêter un marché en procédure d’urgence et le substituer avec un marché de gré à gré au profit de deux entreprises de son choix, à savoir DELTA et VICAS. Le refus de ce dernier d’avaliser cette forfaiture est à l’origine de son limogeage injuste de la tête de l’ONAS".



Enfin, le bureau politique interpelle Cheikh Tidiane sur trois questions : Pourquoi le ministre s’est-il débiné face au rendez-vous historique exigé par le peuple sénégalais pour assumer PERSONNELLEMENT ses responsabilités ? Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il négocié lui-même les contrats de gré à gré avec les entreprises DELTA et VICAS pour les imposer à ONAS ? Pourquoi le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il justement choisi les entreprises DELTA et VICAS qui avaient été jugées défaillantes par l’ONAS dans un rapport d’évaluation des performances des entreprises prestataires ?



Le bureau politique de FEPP TAWFEKH dit attendre des réponses personnelles sur ces trois questions du ministre Cheikh Tidiane Dieye.