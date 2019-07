Affaire Pétro-Tim : la Plateforme « Aar Li Nu Bokk » section France annonce une plainte contre Aliou Sall

Le Collectif Citoyen des Sénégalais de France pour la défense et la sauvegarde des ressources naturelles se dit près à tout pour que lumière soit faite dans l’affaire du présumé corruption sur le pétrole sénégalais, qui lie Aliou Sall et le franco-roumain, Frank Timis. Ces membres ont déjà commis un avocat, Me Alain Azoulé, qui va se charger de la plainte qui sera déposée contre le jeune frère du Président Sall.



« Dans un pays comme la France, on peut questionner les structures existantes, aussi bien juridiques, qu’institutionnelles, pour ne pas permettre que ceux qui ont commis ce crime, puissent se balader facilement à l’étranger. Et donc évidemment, nos conseillers, avec les dossiers qu’on leur a remis, vont nous dire sur quel plan on peut y aller et comment y aller », déclare Bouba Benjelloun, membre du Collectif Citoyen des Sénégalais de France.



Il ajoute : « on a déjà rencontré un avocat, bien connu en France, inscrit dans le barreau depuis 1980, qui a de l’expérience et qui va nous guider, pour nous expliquer comment nous allons ester en justice ».