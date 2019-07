Affaire Pétro-tim: après Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo à la Dic ce jeudi

Les auditions se poursuivent à la Division des investigations criminelles (Dic), dans le cadre de l'affaire Pétro-tim et Aliou Sall, frère de l'actuel chef d'Etat du Sénégal, accusé de corruption. Après Thierno Alassane Sall, c’est au tour du leader du mouvement Tekki. Mamadou Lamine Diallo est convoqué ce jeudi 18 juillet 2019, à la Brigade des affaires générales (Bag).



Le 13 juin, lors d'une conférence de presse, le procureur Serigne Bassirou Guèye a lancé un appel à témoins sur les allégations de corruption contenues dans une enquête de la BBC portant sur les contrats pétro-gaziers du Sénégal et impliquant Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, Macky Sall.



« Tous ces experts, analystes et grands connaisseurs du pétrole et du gaz qui s’agitent sur les plateaux de télévision et à travers les réseaux sociaux ont ainsi une occasion de diriger leurs efforts vers la Division des investigations criminelles (DIC) pour, à cet effet, parler de façon officielle sur la question et éclairer la lanterne des Sénégalais », avait déclaré Serigne Bassirou Guèye, promettant qu’une « enquête complète et approfondie » sera menée par la DIC.