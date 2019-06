Affaire PetroTim – Orientation de l’enquête du procureur : Les interrogations sarcastiques d’Abdoul Mbaye

«Votre enquête va-t-elle privilégier la recherche des fonds dont le Sénégal a pu être privé au profit de Frank Timis et ses associés ou plutôt la recherche de l’origine des fuites portant sur le rapport IGE de 2012 ?», s’est-il demandé avant de renchérir : «allez-vous interroger les 2 IGE Gallo Sambe et Oumar Sarr dans le cadre de votre enquête?»



Abdoul Mbaye se lance dans l’ironie : «si les 2 IGE Gallo Sambe et Oumar Sarr confirment leurs écrits, allez-vous engager des poursuites contre le Ministre Aly Ngouille Ndiaye et le Président Macky Sall ?»



Une autre question embarrassante liée au retrait du rapport au site du journal officiel du Sénégal. «Les décrets Petrotim de 2012 ont disparu du site officiel du Journal Officiel du Sénégal. Allez-vous engager une enquête pour obstruction à la justice concernant ces retraits ? », a-t-il questionné.



Pourquoi avez vous attendu plus d’un an après le courrier que je vous ai envoyé pour démarrer l’enquête malgré la gravité extrême des faits?