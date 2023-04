Affaire Prodac : Ngouda Mboup suggère aux citoyens "de plaintes en dénonciation au parquet"

L’affaire Prodac opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme est loin de connaître son épilogue. Même si le leader de Pastef a écopé d'une condamnation de mois assortie de sursis et 200 millions F Cfa de dommages et intérêts.



En effet, le constitutionnaliste Ngouda Mboup, par ailleurs membre de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP), du parti de Ousmane Sonko considère que " les propos officiels du Gouvernement sur l'existence du rapport PRODAC peuvent être constatés par voie d'huissier et le cas échéant suivis de plaintes citoyennes en dénonciation au Parquet accompagnées du livre de Birahim SECK et de tout document nécessaire à cet effet (coupures de journaux, journal des débats de l'Assemblée nationale, etc.)...", a t'il indiqué sur sa page Facebook.



Pour l'univertaire : " il ne doit pas exister de mystère autour des 29 milliards mais d'une grande transparence dans ma gestion des affaires publiques."