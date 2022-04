Affaire Sokhna Astou, mauvais traitement: les travailleurs de la Santé en grève générale ce jeudi 21 avril

Le secteur de la santé est en ébullition depuis le décès en couches d’Astou Sokhna. Après l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum, c’est au tour Collectif des travailleurs de la Santé et de l'Action sociale (CTSAS) de se faire entendre. En conférence de presse ce mercredi, les syndicalistes ont déploré le manque d'équité dans le traitement des agents de la fonction de l’Etat au détriment des agents de santé.



"Les autorités ont voulu des têtes à sacrifier face à la clameur populaire"

« Le CTSAS regrette fortement le lynchage médiatique contre le personnel socio-sanitaire. Nous estimons qu'il est injuste de vouer aux gémonies toute une catégorie socio-professionnelle. Le personnel de la Santé et de l'Action sociale s'attendait à un minimum de sérénité et de discernement de la part de nos autorités étatiques et des professionnels de la communication », a fustigé, Dr Amadou Yeri Camara, Secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), porte-parole du collectif.



« Nous avons constaté face à la clameur populaire, une volonté des autorités étatiques de trouver rapidement un ou des coupables à sacrifier en lieu et place de la présomption d'innocence. Pourtant depuis deux ans les agents de santé et les sages-femmes en particulier font objet d'agressions verbales, physique voire de viol sans aucune mesure de protection de la tutelle ni aucun émoi de la population malgré la marche nationale de l'association des sages-femmes », a-t-il ajouté.



Il faut être amnésique, dit-il, pour oublier les sacrifices énormes, parfois au prix de leur vie, « consentis par que les personnels de santé travaillant très souvent dans des conditions extrêmement difficiles qu’ils ne cessent de décrier depuis de nombreuses années », a souligné Dr Camara.



Selon lui, ces conditions difficiles de travail ont pour noms: « insuffisance de personnel qualifié, surcharge de travail, manque d'équipements, mauvaise gouvernance, absence de motivation. Ils ne sont que 8600 agents de santé sur 150 000 fonctionnaires ».



Yeri Camara indique que le rapport d'audit du décès lu en grande pompe devant les médias, a fini par décrédibiliser une « activité de management qui a permis de prendre plusieurs mesures salvatrices pour sauver des femmes enceintes en rapport à la disponibilité du sang, la nécessité de formation en soins obstétricaux et néonataux d'urgence et la rapidité du transport par les ambulances médicalisées ».



D’après lui, l'audit des décès maternels n'est pas fait pour désigner les coupables. « Ce rôle est celui de l'enquête après un genre de mort dûment établi après une autopsie ».



Yeri Camara et Cie dénoncent le mépris manifeste sur les agents de santé. Ainsi, le Collectif des travailleurs de la Santé et de l'Action sociale décrète une grève de 24 heures. « C'est pourquoi ce mépris manifeste des agents de santé nous a poussés à unir nos forces pour un combat pour nos conditions de travail et pour les générations futures d'agents de santé. Nous décrétons ce jeudi 21 avril 2022 une grève de 24H sur l'ensemble du territoire avec respect des urgences et du service minimum ».



Enfin, le collectif suit avec beaucoup d'attention la situation à Louga et apporte son soutien total à l’intersyndical en rappelant que « ce premier plan national sera suivi par d’autres plus dures et plus sévères jusqu'à ce qu'un traitement équitable soit obtenu par nos camarades ».