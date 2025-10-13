Affaire Solo Média : le juge des référés ordonne la cessation immédiate de toute exploitation de la licence Africa7TV

Le juge des référés a ordonné, ce lundi, la cessation immédiate de toute exploitation de la licence Africa7TV-Radio-90.7Fm sur toute plateforme, au profit exclusif de ses propriétaires légitimes. La décision est assortie d’une astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.



Ahmed Aïdara, El Hadji Mansour Diop, Fatou Abdou Ndiaye et Birahim Touré sont désormais tenus de se conformer à cet arrêt, sous peine de devoir s’acquitter de cette sanction financière dès ce lundi, et pour chaque jour de diffusion non autorisée.



Selon le dossier, la société Solo Média exploitait illégalement depuis septembre 2025 la licence d’Africa 7, en dépit de la propriété légale confirmée de Mme Oumou Wane et M. Moussa Faye. Ce dernier avait acquis, par acte notarié, 49 % des parts de M. Aliou Ndiaye dans Africa Sarl.



Face à cette situation, Moussa Faye avait saisi le juge des référés après avoir interpellé sans succès le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Selon des informations publiées dans la presse, le régulateur aurait gardé le silence dans ce dossier fortement médiatisé.