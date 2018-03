Affaire Songué Ndiaye : Khalifa Diakhaté démissionne de la TFM

Les effets collatéraux de l’affaire du professeur Songué Ndiaye commencent à apparaitre du côté du Groupe futurs médias (GFM). En effet, l’animateur de l’émission «Jakarloo », Khalifa Diakhaté a rendu le tablier après la plainte déposée contre lui, Bouba Ndour, et Pr Ndiaye par un groupement de femmes.

Cette information apparaît dans la page Facebook de Khalifa Diakhaté.



M. Diakhaté, jusque-là chef de l’unité programmes-documentaires de la TFM, a écrit : «Chers amis, je viens de déposer ma démission du Groupe Futurs Médias. Je tiens à réaffirmer ma reconnaissance à tous les responsables de Gfm qui m'ont fait confiance jusque-là. Je suis fier du Groupe dont je suis un des pionniers et de la place qu'il occupe dans l'environnement médiatique au Sénégal.

Vive le Sénégal des valeurs.

Ce fut un privilège de vous servir et je reste au service de mon pays.

À ce soir pour un nouveau numéro de votre Jakaarlo bi (pour permettre à la télévision de prendre les dispositions nécessaires suite à ce nouveau schéma inattendu)».