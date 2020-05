Affaire Soro: 19 nouvelles arrestations pour tentative d'insurrection présumée

Dix-neuf personnes, dont quatorze militaires, ont été récemment interpellées en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'enquête sur la "tentative d'insurrection" présumée du candidat à l'élection présidentielle Guillaume Soro, a annoncé mardi la justice ivoirienne.



"A ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession (...) ont permis l'interpellation de 19 personnes dont 14 militaires (deux officiers supérieurs et 12 sous-officiers) et cinq civils", a déclaré le procureur de la République d'Abidjan, Richard Adou, lors d'une conférence de presse."Quinze parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le 17 avril", a-t-il précisé, sous les chefs de "complot ou d'atteinte à la sûreté de l'Etat, ou de complicité", notamment pour avoir "tenté de dissimuler des armes".La justice ivoirienne a déjà condamné le 28 avril l'ex-Premier ministre Guillaume Soro à 20 ans de prison pour "recel de détournement de deniers publics" et "blanchiment de capitaux" lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007.avec AFP