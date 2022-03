Affaire Sweat Beauté : Sonko accuse le Général Moussa Fall d'être dans le complot

« Le Général Moussa Fall est dans le complot »

Le leader de Pastef Les Patriotes s’est prononcé sur la dernière sortie de son accusatrice, la masseuse du salon de beauté « Sweet Beauty » qui s’est entretenue avec les médias internationaux sur leur dossier pendant devant la justice depuis un an. Ousmane Sonko charge à nouveau le chef de l’Etat sénégalais qui, selon lui, est la personne qui est derrière cette sortie de Adji Sarr en complicité avec les médias internationaux.« Cette sortie de Adji Sarr, c’est la troisième stratégie de Macky Sall, après l’inauguration du stade de Diamniadio et l’accueil des « Lions » du football après leur sacre. C’est parce qu’il n’arrive toujours pas à diriger sa défaite lors des élections locales du 23 janvier dernier qu’il a voulu s’attaquer à Ousmane Sonko. Il s’est largué avec les médias internationaux pour ressortir le dossier », a-t-il dit.Soulignant qu’il ne va pas entrer dans les détails du dossier, Sonko accuse la justice sénégalaise d’être l’unique responsable de cette affaire.Sonko réitère ses propos : « je l’avais dit et je le redit, personne ne me mettra en prison dans ce dossier. Il n’y aura jamais de mandat de dépôt parce que ce dossier est vide, c’est juste un complot orchestré par Macky Sall, son ministre de l’Intérieur.... ».Le leader de Pastef tient à informer à qui veut l’étendre qu’il ne signera plus au niveau du tribunal. « Cela fait deux mois que j’ai pas signé et je ne signerai plus le contrôle judiciaire ».Autre accusation faite par Ousmane Sonko sur le dossier l’opposant à Adji Sarr, c’est l’implication du général Moussa Fall.« Le Général Moussa Fall est à la tête ou au moins fait parti du complot », a accusé M. Sonko qui demande aux journalistes dont il fait face, d’aller voir l’enquête de la gendarmerie sur cette affaire.Il invite le juge à prendre ses responsabilités et à appeler les différentes parties composantes de ce dossier. « Soit il nous entend, soit il classe le dossier sans suite, soit on part en procès », lance l’actuel maire de Ziguinchor.