Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop devant le Pool judiciaire financier le 6 novembre

Rebondissement dans l’affaire Tabaski Ngom. Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des PME sera interrogé par le Pool judiciaire financier (PJF), jeudi 6 novembre. Cette audition fait suite à l'éclatement de l'affaire dite Tabaski Ngom, du nom de cette inspectrice du Trésor, portant sur un présumé détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux estimé à environ 700 millions de FCFA au sein de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi).



Dès les premières heures de l'affaire, le nom de Moustapha Diop, alors député-maire de Louga, a été cité par Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor et ex-agent comptable particulier (ACP) de la Commission de régulation du seceteur de l’énergie (CRSE). Inculpée et placée sous mandat de dépôt depuis le 23 janvier 2025 pour « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, et détournement de deniers publics », l'inspectrice a constamment affirmé avoir remis une partie des fonds à Moustapha Diop pour le financement de sa campagne électorale lors des dernières Législatives. Elle a toujours réclamé son audition, arguant avoir agi sous son influence et sa manipulation.



Neuf mois plus tard, le PJF accède à cette demande. Le député-maire, déjà en détention depuis mai dernier dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds anti-Covid-19, se présentera devant le Collège d'instruction. La convocation, reçue par ses avocats hier, jeudi 30 octobre 2025, rapporte « L’Observateur », indique qu'il s'agit d'un interrogatoire de première comparution. Cette étape intervient après un long bras de fer judiciaire.



En effet, en juillet dernier, le président du Collège des juges d'instruction s'était initialement déclaré incompétent pour entendre Moustapha Diop. Le 30 juillet 2025, la Chambre d'accusation financière de la Cour d'appel de Dakar a infirmé cette décision, ordonnant l'inculpation de l'ancien ministre, conformément au réquisitoire du ministère public.



Selon des sources de « L'Observateur », Moustapha Diop "sera inculpé pour complicité de détournement de deniers publics et un nouveau mandat de dépôt devrait être décerné à son encontre".