Affaire Terme Sud: Sonko, Barth et Guy Marius ont présenté un site internet pour le téléthon

Le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias et l’activiste Guy Marius Sagna, ont lancé ce mercredi, un site « www.aidetermesud.com » pour permettre à tous ceux qui veulent aider les familles les 79 familles de militaires à la retraite déguerpies de Terme Sud à Ouakam (Dakar) une aide financière.



Une initiative mise en place suite au refus par le Cnra (Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel) du téléthon lancé par M. Dias et qui devait se tenir sur la Sen TV, télévision privée, appartenant au leader du mouvement « Gueum sa bop », Bougane Guèye Dany.



Prenant la parole en premier, Ousmane Sonko a, d’emblée, précisé que sa présence n’est pas motivée par la politique, mais pour apporter son aide à travers son image.



« Lorsque j’ai été approché par M. le maire Barthélémy Dias et mon frère Guy Marius Sagna par rapport à cette initiative, je me suis tout de suite souscrit dans le sens d’apporter notre image. Nous considérons, humblement, être une personnalité publique écoutée et cette image que nous avons, nous n’avons pas le droit de l’utiliser que dans un but simplement ou de conquête de cartes d’électeurs. C’est une image qui doit nous servir de manière plurielle, à aider, à nous inscrire dans l’entre'aide, à soulager et c’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui », a-t-il déclaré.



Face à la presse au Centre socio-culturel de Mermoz, Sonko a appelé tous les Sénégalais qui ont de la sympathie sympathie pour lui, à aider ces familles de Terme Sud de façon spontanée.



« Si on a aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes qui contribuent, de celui qui donne 1000 F Cfa jusqu'à celui qui donne 1.000.000 F Cfa, je crois qu'on atteindra largement l'objectif qui consiste à aider ces familles-là à retrouver un toit le plus rapidement possible parce que c'est bientôt l'ouverture des classes et l'hiver est en train de s'installer », a soutenu M. Sonko.



A l’occasion, Ousmane Sonko a salué la détermination et l’initiative du maire Barthéléméy Dias qui, dès le début de cette affaire, « a montré un autre visage de ce que doit être l’homme politique ».