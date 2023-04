Affaire "Top cas": l'animatrice de Walf TV, Thioro Mandela déférée

L'animatrice de Walf TV, titulaire du compte Messager «Thioro Makhou Mandela», vient d'être déférée au parquet dans l'affaire du groupe de commérage sur Facebook.



La mise en cause a été convoquée et entendue, en présence de son conseil, Me Aïssatou Sabara.



Rappelons que sa première audition a été suspendue pour cause de douleurs au ventre. Enceinte de sept mois, l'animatrice sera autorisée à rentrer chez elle à sa demande. Ce, après avoir déclaré qu’elle ne sentait plus son bébé bouger dans son ventre.



Thioro Diouf a reconnu être membre des groupes "Top Cas 221" et "Kay ma dey la", qu’elle a exposé de nombreux «cas» à Rokhaya Daba Tine, notamment celui d’un certain "Djiguel", producteur à la Sen TV, décrit dans un des groupes comme un «pervers sexuel».