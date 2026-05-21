Dialogue national : Diomaye ouvre ce jeudi ses «consultations ciblées» et reçoit d’anciens Premiers ministres

Au Sénégal, le Président de la République, Diomaye Faye, ouvre ce jeudi 21 mai le traditionnel dialogue national. Mais cette fois, sous la forme de consultations ciblées. Le chef d’Etat recevra, en priorité, d'anciens hauts responsables de l'État, notamment les Premiers ministre et ceux ayant exercé dans les domaines régaliens des finances et de la sécurité intérieure. Selon des sources concordantes, plusieurs anciens Premiers ministres dont Aminata Touré (actuellement proche de Diomaye), Amadou Ba, Sidiki Kaba participeront à la rencontre.



Jusqu’au 31 mai 2026, ces échanges directs et resserrés visent à «consolider les consensus durables» sur les enjeux majeurs de stabilité institutionnelle, de sécurité et de performance économique. A tour de rôle, les forces vives de la Nation (partis politiques, société civile, etc.) se succéderont au Palais de la République.



L’Alliance pour la République (APR) et certains alliés de la coalition de l'ancien régime ont annoncé publiquement leur refus de participer aux consultations organisées par le président Diomaye Faye. Le parti estime ne pas être véritablement «concerné» ou pris en compte dans la méthodologie adoptée par les nouvelles autorités et dénonce une prétendue «opacité» qui entoure les consultations.