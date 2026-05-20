Lutte contre les inondations : Ousmane Sonko demande l'actualisation des plans communaux d'urgence

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a abordé la question de la prévention et de la gestion des inondations lors du Conseil des ministres ce mercredi 20 mai 2026. Il a d'abord a encouragé le travail préparatoire engagé par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ainsi que les autres services de l’État, notamment en matière de curage des réseaux, de vérification des ouvrages de drainage, de pré-positionnement des pompes et d’élaboration des plans d’urgence.
Rappelant le caractère interministériel de la prévention des inondations, Ousmane Sonko a engagé l’ensemble des services de l’État à travailler dans une parfaite synergie, sous la coordination du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avec l’appui du ministère de l’Intérieur, pour les volets relatifs à la protection civile et à la gestion de crise.
Il a ainsi donné des instructions précises aux ministres concernés de prendre les dispositions idoines. Le chef du gouvernement a demandé l’application immédiate de certaines mesures comme l’actualisation et la validation de l’ensemble des plans communaux d’urgence, la vérification de l’opérationnalité des systèmes d’alerte précoce et des canaux de communication avec les populations, le pré-positionnement des moyens d’intervention et l’organisation d’un exercice de simulation interministérielle avant le 15 juin 2026.
Rappelant le caractère interministériel de la prévention des inondations, Ousmane Sonko a engagé l’ensemble des services de l’État à travailler dans une parfaite synergie, sous la coordination du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avec l’appui du ministère de l’Intérieur, pour les volets relatifs à la protection civile et à la gestion de crise.
Il a ainsi donné des instructions précises aux ministres concernés de prendre les dispositions idoines. Le chef du gouvernement a demandé l’application immédiate de certaines mesures comme l’actualisation et la validation de l’ensemble des plans communaux d’urgence, la vérification de l’opérationnalité des systèmes d’alerte précoce et des canaux de communication avec les populations, le pré-positionnement des moyens d’intervention et l’organisation d’un exercice de simulation interministérielle avant le 15 juin 2026.
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