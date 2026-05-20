Préparation de la campagne agricole : le Premier ministre veut plus de transparence et de régularité dans la distribution des intrants

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est prononcé sur la préparation de la campagne agricole 2026-2027. En Conseil des ministres, il a salué le travail accompli par les services compétents, en termes de production d’engrais et de semences certifiées comme l’ISRA et les ICS.



Le chef du gouvernement a également relevé les acquis enregistrés et la persistance de certaines fragilités qui appellent une action immédiate. Il s’agit notamment de l’autonomie semencière encore incomplète, des déficits de qualité observés lors de la dernière campagne, des insuffisances dans le ciblage des bénéficiaires des intrants, des contraintes d’accès au crédit agricole, de la maintenance du matériel agricole ainsi que des limites des capacités de stockage. Le Premier ministre a également insisté sur l’accélération de la digitalisation engagée dans les zones pilotes de Tivaouane et de Nioro.



Dans l’attente de la finalisation de la réforme des subventions et de la Nouvelle Politique agricole, Ousmane Sonko a demandé de veiller à la transparence des coûts, à la disponibilité effective des volumes et à la régularité de la distribution sur l’ensemble du territoire.



Il a également insisté sur la généralisation progressive de la digitalisation, la mobilisation du crédit de campagne, la maintenance préventive d’urgence du matériel agricole et l’élaboration d’un plan prioritaire de renforcement des infrastructures de stockage.