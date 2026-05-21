Mondial 2026 : le selectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, rendra public ce jeudi sa liste officielle de 26 joueurs

La liste officielle des 26 Lions de la Teranga convoqués par le sélectionneur Pape Thiaw pour la phase finale du Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada sera officiellement dévoilée ce jeudi 21 mai 2026, au cours d’une conférence de presse.





Selon plusieurs spécialistes du sport, la liste du sélectionneur Pape Thiaw devrait s'appuyer sur un socle de continuité incontournable, garant de la stabilité et de l'expérience du groupe pour ce Mondial 2026. Les cadres historiques de la sélection, à l'image d'Édouard Mendy dans les buts, et de Sadio Mané pour guider l'attaque, composeront la colonne vertébrale de l'équipe. Ce choix de la fidélité permettra de conserver les automatismes et la force mentale qui font l'identité des Lions de la Teranga, tout en assurant une transition sereine lors des grands rendez-vous de la phase de poules.



Parallèlement à cette base d'expérience, cette convocation devrait réserver d'importantes surprises pour insuffler une nouvelle dynamique au groupe. Pape Thiaw s'apprêterait à injecter du sang neuf en récompensant la forme éclatante de binationaux prometteurs, de jeunes pépites locales ou encore en orchestrant le retour inattendu d'anciens cadres jugés indispensables pour ce tournoi.



Avant de s'envoler le 27 mai 2026 pour leur stage de préparation aux États-Unis, les Lions de la Teranga recevront officiellement le drapeau national des mains du chef de l'État, Diomaye Faye, lors de la traditionnelle cérémonie au Palais de la République le 26 mai. Ce programme de préparation s'intensifiera dès le 31 mai par un match amical de prestige face aux Américains, ultime test avant le grand choc de leur entrée en lice au Mondial, prévu le 16 juin 2026 contre la France, pour le compte du Groupe I.