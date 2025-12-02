Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Affaire "Trafic de migrants" à Jaxaay Parcelles : trois (3) chefs d’entreprise dont un Béninois interpellés
C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire de "trafic de migrants" à la mairie de Jaxaay Parcelles (en banlieue dakaroise), où le maire Abdoul Aziz Diané et son secrétaire Idrissa Seydi ont été interpellés le 26 novembre 2025 pour de prétendus faits de "trafic de migrants" et de falsification de documents d’état civil.

D’après le quotidien "Libération", dans sa publication de ce 02 décembre, les gendarmes de la brigade de recherche de Keur Massar (Dakar) ont interpellé "trois (03) chefs d’entreprise dont un ressortissant béninois entre Grand-Yoff, Mermoz et Yoff".  

La source précise que les personnes interpellées seraient liées "à des gens vivant en Europe qui profitent de supposées activités diverses (foires, forums) pour proposer des invitations aux candidats à l’émigration. Le trio était chargé de démarcher des maires, comme c’est le cas de celui de Jaxaay Parcelles, pour trouver des candidats qui devraient  verser entre trois (03) et quatre (04) millions de FCFA pour obtenir des documents leur attribuant le statut de conseillers municipaux".

A ce stade de l’enquête, selon nos informations, au moins sept (07) personnes ont été arrêtées dans le cadre de ce vaste réseau de trafic de migrants.
Charles KOSSONOU

Mardi 2 Décembre 2025 - 10:20


