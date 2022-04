Affaire blanchiment de 1,7 milliard: la DIC explore d’autres pistes dont celle du financement des Jihadistes

Beaucoup de choses ont été dites sur l’affaire de blanchiment de capitaux portant sur 1 milliard 725 millions F CFA. Une somme saisie vendredi dernier par la police à Kidira, à la frontière avec le Mali, sur deux Ma- liens, M. Diarra et K. Mangassouba, et leur acolyte sénégalais, M. Sène, travaillant tous pour la société Djiguiba et frères qui s’active dans la vente de l’or et de téléphones portables.



Des quotidiens de la place ont indiqué dans leur livraison de ce lundi que le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, aurait appelé le Commissaire de Kidira pour le dessaisir de l’affaire au profit d’une unité spéciale de la Douane venue de Thiès. Ce qui aurait engendré un bras de fer entre le parquet de Tamba et les gabelous.



Selon des sources du journal Le Témoin, le ministre de l’Intérieur n’est jamais intervenu dans la procédure. A en croire les interlocuteurs de nos confrères, cette affaire présente une complexité procédurale en raison de plusieurs infractions connexes et a été réglée entre autorités policières et douanières sous la conduite du parquet de Tambacounda qui a ouvert une enquête de blanchiment de capitaux en dehors même des délits douaniers relevés.



La Division des investigations criminelles (DIC) de la police, toujours sur place, diligente l’enquête, sous la direction dudit parquet de Tambacounda.



Le Mali étant sous embargo de la CEDEAO et en proie dernièrement à des attaques terroristes, la question du financement de réseaux jihadistes n’est pas écartée. L’enquête se poursuit, rapporte le journal.