Affaire d'escroquerie au visa impliquant Lac de Guiers 2 : Salam, le complice présumé, en cavale

Il y a du nouveau dans l’affaire Lac de Guiers 2. Le lutteur fait face à des accusations « d'escroquerie au visa ». D’après L’Observateur son présumé complice, un commerçant nommé Salam, est également impliqué dans cette affaire. Le lutteur, chef de file de l'écurie Walo, est actuellement recherché par la police, tandis que Salam, le commerçant, est en cavale, échappant à une descente de la police.



L'affaire a été portée devant la justice par une victime, un jeune tailleur du nom de A.S., qui accuse Lac de Guiers 2 et Salam de l'avoir escroqué de 2,5 millions de francs CFA. La victime a affirmé avoir été dupée par la promesse de Lac de Guiers 2 et Salam de le faire voyager en France dans le cadre du staff du lutteur. Cependant, cette promesse n'aurait jamais été réalisée.



Convoqué par la police, Salam aurait reconnu les faits lors de son audition, tandis que Lac de Guiers 2 est actuellement introuvable. Les autorités sont engagées dans une traque active pour retrouver le lutteur et son présumé complice afin de faire la lumière sur cette affaire d'escroquerie au visa.