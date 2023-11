Affaire de diffamation entre Amina « Poté » et Khouthia: le procès renvoyé au 22 novembre 2023

Le feuilleton judiciaire entre Amina « Poté » et Kouthia, deux anciens collègues du Groupe Futurs Médias, se poursuit avec un nouveau report de l'affaire en diffamation au 22 novembre 2023. Évoqué ce mercredi 8 novembre, l’affaire avait déjà été renvoyée en août dernier.



L'ancien humoriste et agent de la Télévision Futurs Médias (Tfm) est accusé d'avoir enregistré des propos diffamatoires à l'encontre d'Amina « Poté », la traitant de lesbienne et d'alcoolique. Cette attaque a poussé son ancienne collègue et animatrice à engager des poursuites en justice, avec une citation directe à l'encontre de Kouthia, accompagnée d'une demande de 100 millions de FCFA en dommages et intérêts.