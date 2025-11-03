Affaire de la "surfacturation du riz : les importateurs blanchis, le Parquet fait appel

Coup de théâtre dans le dossier de la présumée surfacturation de riz. Le juge d’instruction du premier cabinet a rendu une ordonnance de non-lieu le 31 octobre 2025, estimant qu’il n'y avait pas matière à poursuivre l'affaire devant un tribunal.



Cette décision a pour effet de blanchir les principaux mis en cause, notamment les importateurs Rayan Hachem, Moustapha Ndiaye et Mohamed Dieng, ainsi que Aliou Sow, l’ancien Directeur de l'administration et de l'équipement (DAGE) du ministère concerné à l’époque (dirigé par Mansour Faye). L'instruction a donc jugé le dossier « vide », écartant la nécessité d’un procès.



Cependant, ce dénouement est immédiatement remis en cause. Le Procureur de la République a rapidement interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu, relançant ainsi la procédure judiciaire. L'affaire porte sur des soupçons de « complicité de détournement de deniers publics et de faux en écriture de commerce et en écriture privée ».



L'avis d'ordonnance rendue par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Dakar a été notifié le 31 octobre 2025 à Me Abdoul Birane WANE, avocat des inculpés Moustapha Ndiaye, Rayan Hachem et Mohamed Dieng. Ce document officiel confirme le « non-lieu », mais le recours en appel du Parquet signifie que l'issue finale du dossier est encore incertaine.



