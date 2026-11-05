Partenariat stratégique : l'Allemagne a alloué 49 millions d'euros à la CEDEAO pour la période 2025-2026

Le vice-président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Anthony Oluwatosin Ogunjimi, a officialisé l'ouverture d'un nouveau dialogue stratégique avec la République fédérale d'Allemagne lors d'une rencontre tenue le mardi 3 novembre 2026 à Abuja, au Nigeria. Les discussions ont réuni l'ambassadeur allemand Stefan Rossel, la cheffe de division Afrique de l'Ouest au BMZ Karen Pfundt, ainsi que des représentants de la GIZ et de la Commission régionale.



Le responsable de la CEDEAO a salué l'appui financier continu du partenaire germanique, marqué par un engagement supplémentaire de 49 000 000 euros validé pour la période 2025-2026. Cette enveloppe globale se divise en 32 800 000 euros attribués à la coopération financière et 16 200 000 euros consacrés à la coopération technique. « Cette rencontre marque l'ouverture d'un nouveau dialogue stratégique », a affirmé Anthony Oluwatosin Ogunjimi, au nom du président de la Commission, le général Birame Diop, en expliquant la volonté des deux parties d'approfondir leur coopération bilatérale.



Pour rappel, l'Allemagne accompagne l'organisation ouest-africaine depuis 1985. La valeur totale des contributions accordées par le gouvernement allemand s'élève à environ 494 000 000 euros au titre de l'assistance technique et financière en faveur des pays de l'espace communautaire.