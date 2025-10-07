Affaire de torture présumée : Pape Malick Ndour dénonce des accusations « fallacieuses » et se dit prêt à une confrontation

Après son audition hier, lundi, par la Section de recherches de la gendarmerie dans le cadre d’une affaire de torture présumée impliquant des nervis et des gendarmes Pape Malick Ndour ancien ministre sous Macky Sall n’a pas mâché ses mots. Il dénonce des accusations « fallacieuses, erronées et reposant sur du néant », tout en affirmant être prêt à une confrontation directe avec les gendarmes cités dans le dossier.



« On m’accuse d’avoir donné des ordres à des gendarmes pour qu’ils s’associent à des nervis et torturent une personne. C’est un mensonge. Il est très facile pour la Section de recherche de retrouver ces supposés gendarmes, et je suis prêt à être confronté à eux en toute transparence », a-t-il déclaré. Ce dernier s’est même dit disposé à ce que « la RTS filme cette confrontation, assurant qu’il n’a rien à cacher ».



Remerciant « le peuple sénégalais pour son soutien constant », Pape Malick Ndour a également salué « la courtoisie et le professionnalisme des enquêteurs », tout en exprimant sa gratitude envers sa famille, ses avocats et les responsables de son parti. Il a particulièrement tenu à remercier « Barthélemy Dias, le maire légitime de Dakar », pour sa présence à ses côtés.



S’affirmant confiant en la justice, il dit attendre « la victoire finale » et prie pour que « la main de Dieu s’abatte sur tout coupable, y compris [lui-même] si une seule fois [il a] été complice de torture ou de tuerie ».