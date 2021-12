Affaire de trafic présumé passeports diplomatiques : deux agents du ministère des Affaires étrangères arrêtés

Les agents de la Division des investigations criminelles (Dic) a arrêté deux (2) agents du ministère des Affaires étrangères, dans le cadre des enquêtes sur le trafic présumé de passeports diplomatiques, impliquant deux députés de la mouvance présidentielle. Ils ont également mis la main sur une personne détentrice de fameux document. Les trois sont présentés devant le Procureur ce mardi.Le nommé L.S, un des premiers arrêtés sur la liste balancée par les agents du ministère, a fait savoir aux policiers qu’il a acheté son passeport auprès d’une autorité du nom de A.K. Il a également profité de son interrogatoire pour citer les noms d’autres détenteurs de passeports diplomatiques par le canal de A.K.Selon L’Observateur, ces informations ont été prises en compte par les enquêteurs et A.K est activement recherché. Aux dernières nouvelles, il serait hors du territoire national. Mais le trio fera face au juge du deuxième cabinet en charge du dossier relatif à l’affaire présumé de trafic de passeport diplomatique.Lors de son passage devant les députés pour le vote de son budget, la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall est revenue sur l'affaire de faux passeports diplomatiques. Elle avait dédouané ces agents, estimant qu’ils n’ont « rien à reprocher ».«Ma réponse reste la même, dira-t-elle. Je suis convaincue que ce n'est pas encore le moment d'en parler, car il faudra attendre que le tribunal tranche sur cette affaire. Jusqu'à preuve du contraire, je suis sûre que les services de mon département ministériel n'ont rien à se rapprocher. Le cas contraire, le tribunal apportera les preuves de leur implication. Et à ce moment, j'agirai en conséquence, et si je ne le fais pas, le chef de l'Etat le fera.»Mamadou Sall et Boubacar Villiembo Biaye, deux députés de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) sont cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Ils feront face à la justice 21 décembre.