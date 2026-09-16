Affaire de viol sur mineure à Ben Tally : les aveux de l'accusé confirment les témoignages de la victime

Une jeune fille répondant aux initiales A.S. âgée de 14 ans et atteinte d'une maladie mentale, a été victime de viole à Ben Tally (quartier dakarois). Interrogée par sa sœur aînée après la découverte de traces de sang sur ses parties intimes, l’adolescente a révélé avoir perdu la mémoire après avoir bu de l'eau proposée par le mis en cause à son domicile. La jeune fille a expliqué qu'elle s'était réveillée entièrement nue le lendemain matin et que le suspect lui avait recommandé de prendre un bain avant de rentrer chez elle. Conduite au commissariat de HLM-Biscuiterie à la suite de ces confidences, la brigade de recherches a immédiatement interpellé le suspect à son adresse.



Interrogé par les enquêteurs, le nommé Djim a reconnu sans détour l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, entraînant son placement direct en garde à vue pour « viol sur mineure ».



Les faits s'étaient déroulés le vendredi 11 septembre 2026 vers 16 heures, lorsque l'adolescente s'était rendue chez ce voisin qui avait l'habitude de lui donner de l'argent. C'est le dimanche 13 septembre 2026 que sa sœur aînée, K. Kane, technicienne de surface domiciliée aux Parcelles Assainies, s'est présentée aux services de police pour porter plainte au nom de la famille. À la suite des aveux du suspect, les autorités policières ont délivré une réquisition médicale aux fins d'examiner la victime, dans l'attente des résultats formels du médecin réquisitionné.