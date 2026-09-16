Hôpitaux publics : seules les urgences assurées ce mercredi et jeudi face au débrayage du SAMES

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) paralyse le système de santé public ce mercredi 16 et ce jeudi 17 septembre 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Dans sa note d’information signée par le Dr Diabélé Dramé, le syndicat a ordonné un débrayage de 48 heures pour contraindre l'État à satisfaire ses revendications sectorielles. Les structures sanitaires appliquent un service restreint où seule la prise en charge des urgences reste assurée pendant ces deux journées d'action.



Face à l'immobilisme dénoncé par les instances dirigées par le Bureau exécutif national (BEN), le SAMES exige le respect strict du mot d’ordre pour faire céder les autorités. L'organisation appelle à la mobilisation massive des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du secteur public afin de réussir ce piquet de grève de 48 heures. Ce nouveau débrayage prolonge le bras de fer engagé avec le ministère de la Santé et perturbe fortement la tenue des consultations ordinaires.