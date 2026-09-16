Est de la RDC: quatre mois après le début de l’épidémie d’Ebola, les autorités saluent une légère amélioration

Cela fait quatre mois que l’épidémie d’Ebola a été officiellement déclarée dans l’est de la RDC. Le virus poursuit sa progression depuis le 15 mai et un total de 7 258 cas confirmés ont été enregistrés, dont 3 510 décès et 1 726 malades guéris. L’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, concentrant 78 % des cas confirmés, même s’il y a une légère amélioration dans cette province.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">