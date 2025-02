Affaire des 125 milliards F CFA : Amadou Sall et Racine Sy dans le viseur du Pool Judiciaire Financier

L’affaire des 125 milliards F CFA connaît un nouveau rebondissement. Le Pool Judiciaire Financier (PJF) a élargi son enquête à l’homme d’affaires Racine Sy et à Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. Tous deux sont désormais visés pour des faits présumés de complicité d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchissement de capitaux portant sur un montant de 91 milliards F CFA.



Selon des informations exclusives obtenues par L’Observateur, ces nouvelles mises en cause s’inscrivent dans le cadre d’une enquête aux ramifications multiples, sur fond de malversations financières. Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé des éléments troublants, conduisant le procureur à engager des poursuites contre Racine Sy, Amadou Sall et d’autres personnes encore non identifiées.



Ils sont soupçonnés d’"association de malfaiteurs, de complicité d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux".



Les auditions se poursuivent et, selon la même source, Amadou Sall et Racine Sy devraient être convoqués après celles de Farba Ngom et Tahirou Sarr, également cités dans cette affaire aux enjeux financiers considérables.