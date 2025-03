Affaire des 125 milliards : Farba de Ngom lance sa dernière carte

Le député-maire de Agnam, Mouhamadou Ngom plus connu sous le nom de Farba Ngom lance sa dernière carte pour recouvrer la liberté. A travers ses conseils, il a formulé une offre de cautionnement par l’intermédiaire auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat du Pool judiciaire financier. La requête a été déposée hier lundi.



Dans sa parution de ce mardi, L’Observateur qui livre l’information, rappelle que M. Ngom a été placé sous mandat de dépôt le 27 février dernier. Ce, malgré une caution de dix (10) titres fonciers estimés à 34 milliards de F Cfa, « pour couvrir les 31 milliards mis en cause dans l'affaire d'escroquerie de deniers publics, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux ».



Des sources du journal révèlent que les montants cautionnés par le député maire ont été saisis par l'État à titre conservatoire ». C'est pourquoi, souligne la même source, « la caution n'a pas été retenue par le magistrat instructeur, empêchant ainsi une suite favorable à sa demande de mise en liberté provisoire ».



Malgré ce rejet, ont fait savoir les avocats de Farba Ngom, les comptes de leur client ont été saisis. Les robes précisent que l’Etat n’y a trouvé que 20 millions de F Cfa.



Cette nouvelle requête ouvre la voie à une possible demande de liberté provisoire devant le Pool judiciaire financier. Surtout, avance L’Observateur, « concernant le second dossier portant sur 91 milliards pour lequel Farba est poursuivi pour complicité de détournements de fonds publics ». D’ailleurs, ajoute le canard, les avocats s’étaient appuyés sur la caution de 394 milliards de F Cfa fournie Tahirou Sarr, désigné comme principal accusé ».