Affaire des Djinns envoyés au Palais: Léona Niassène s'explique et apaise les tensions

Le Khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, a apporté quelques précisions sur ses propos selon lesquels il allait envoyer son armée de Djinns au Palais de la République. Son porte-parole qui s’est exprimé à son nom, a déclaré mardi, lors d’une conférence de presse, que le Khalife n’est nullement contre le chef de l’Etat, Macky Sall, qui tisse une relation solide avec Léona Niassène.



« Quand quelqu’un est pris par la passion, ce qu’il dit et fait peut ne pas refléter ce qui est dans son cœur. Les gens t’acculent tellement que s’il n’y a pas quelqu’un pour t’assister, il peut y avoir problème. Si le Khalife avait quelque chose d’officiel à dire, il allait vous (les journalistes) convier », a souligné Serigne Ahmed Babacar Niass.



Prenant la parole, son adjoint Serigne Ass Khalifa Niass est revenu en détail sur les propos tenus par le Khalife. A l’en croire, les propos ont été tenus dans un cadre privé.



« Quelqu’un qui est en plein sermon et qui est entré dans une autre dimension, si on lui fait part de ça (éventuelle annulation de la Ziarra pour cause de Covid-19), ce qu’il va en dire n’est pas quelque chose qu’il a pris le temps de bien penser...Il peut même ne pas se rendre compte de ce qu’il a dit. Mais on a vite fait de l’indexer, de dire qu’il est contre le Président Macky Sall », a tenté de justifier.



Il a poursuivi en blâmant la ou les personnes qui ont sorti les propos de leur guide religieux. « Ce sont des propos tenus en famille, dans une chambre. Ce sont les gens qui ne sont pas disciplinés et ne respectent pas les guides. Il y a des choses dites ou faites en privé qu’on ne doit pas mettre sur la place publique, à plus forte raison dans internet ou autre », a pesté Serigne Ass Khalifa Niass.



Revenant sur les relations qui lient Léona Niassène au chef de l’Etat, il a souligné : « Macky Sall, quand personne ne voulait le suivre, c’est à Léona Niassène qu’il était venu. On ne peut pas prier pour quelqu’un (pour qu’il accède au pouvoir) et ensuite prier pour qu’il chute ».



Et de conclure que le « Khalife Cheikh Tidiane Niass est un homme de paix, qui a beaucoup de pudeur et de sagesse… »