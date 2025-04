Affaire des Fonds Covid-19 : Mamadou Ngom Niang charge Mactar Ba

Inculpé sous le régime du contrôle judiciaire, Mamadou Ngom Niang a consigné la somme de 150 millions de Fcfa pour échapper à la prison. Comme tous les autres mis en cause, l’ancien Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère des Sports avait été entendu par la Division des investigations criminelles (DIC).



Entendu sur les décaissements en cause, Mamadou Ngom Niang avait affirmé que le ministère des Sports ne disposait pas de compte de dépôt au Trésor public.



D'après lui, le ministère des Finances avait viré 400 millions de Fcfa sur le «chapitre transfert courant pour le compte des associations et groupements sportifs. Il a déclaré, selon le journal Libération, que l'ancien ministre des Sports, Mactar Ba, avait procédé à la répartition des fonds en relation avec le Comité national, olympique sénégalais et le directeur des activités physiques et sportives, Mamadou Fall.



Selon l’ancien DAGE, le ministre lui aurait transféré le tableau de répartition des fonds, mentionnant la somme d'argent allouée à chaque structure.



Mamadou Ngom Niang a aussi révélé que ce serait encore Mactar Ba qui lui aurait instruit de choisir la Fédération sénégalaise de basket pour le virement d'un montant de 205 millions de Fcfa, car elle ferait partie des structures dont les bons n'étaient pas validés.



De plus, il a ajouté que le ministère des Sports devait à la Fédération de basket un montant de 140 millions de Fcfa. Il a soutenu qu’après avoir encaissé 205 millions de Fcfa, le président de la Fédération de basket lui aurait rétrocédé 50 millions de Fcfa à travers deux chèques.



Il a également dit avoir associé cette somme au montant de 140 millions de Fcfa pour le remboursement des dettes dues à la Fédération de basket pour le paiement en espèces du reste des autres groupements et associations dont les bons n'étaient pas validés.



Enfin, Mamadou Ngom Niang, actuellement affecté aux services fiscaux de Guédiawaye, a martelé que tous les décaissements de fonds qu'il a effectués ont été ordonnés par Mactar Ba «et répartis conformément à ses instructions».