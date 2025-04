Affaire des fonds Covid-19 : Baba Hamdy en garde à vue au Commissariat du port

La rumeur de l’arrestation de l’artiste Baba Hamdy, évoquée ce lundi sur les réseaux sociaux et certains sites d’information, a finalement été confirmée. Contrairement à ses premières déclarations, l’artiste est actuellement en garde à vue au commissariat du port, dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds Covid-19.



Plus tôt dans la journée, Baba Hamdy avait affirmé à PressAfrik être chez lui, précisant avoir simplement été sollicité pour un complément de dossier. Mais selon des sources judiciaires, son interpellation s’inscrit dans une vaste opération en cours visant plusieurs personnes impliquées ou citées dans cette affaire sensible.



L’affaire des fonds Covid, déjà marquée par plusieurs vagues de dénonciations et de suspicions sur la gestion des ressources publiques mobilisées durant la pandémie, semble ainsi entrer dans une nouvelle phase active sur le plan judiciaire.



