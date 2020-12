Affaire des gadgets contenant de l’Alcool : les révélations du Libanais Houssam Khalil

Houssam Khalil, le Libanais arrêté dans l’affaire des gadgets contenant de l’alcool ( 6°), est passé aux aveux. Interrogé sous le régime de la garde à vue au Commissariat de Rufisque, le mis en cause a fait des révélations sur les circonstances de la provenance du produit et son prix.



Interpellé suite à l’arrestation de Sylvie Dasilva, celle qui fournissait certains commerçants, Houssam Khalil, domicilié au Point E (Dakar), a été placé en garde à vue au commissariat de Rufisque, rapporte Libération.



Face aux enquêteurs, il a confié : « Je reconnais avoir vendu cette boisson à Sylvie et cette dernière l’a revendue sur le marché. Cette boisson m’a été envoyée depuis la Guinée par mon patron. Le dernier arrivage faisait 50 cartons que j’ai revendus en raison de 15 mille francs CFA, l’unité. Certainement, c’est sur ce lot, qu’elle en a revendu à ses clients. Cette boisson est envoyée au Sénégal au même titre que d’autres produits alimentaires ».



S'agissant de la présence de l’alcool dans les gadgets, Khalil a assuré qu’il « ne sait rien de ce produit. Ce n’est pas moi qui le fabrique. Je ne fais que le commercialiser. Je pense que cette boisson était autorisée, sinon elle n’allait pas entrer au Sénégal, car à chaque fois la Douane demande la « Dipa », document délivré par les services de commerce, sinon le produit ne rentre pas ».



Selon certaines informations, c’est un Guinéen du nom de Bah qui lui aurait livré le produit. Interrogé sur ce dernier, Houssam Khalil de répondre qu’il ne connaît « que son nom de famille ». Avant d’ajouter : « Il est de la Guinée Conakry. J’ai travaillé avec lui une seule fois lorsqu’il me livrait cette boisson, pour une quantité de 50 cartons ».



Il a poursuivi : « Pour les 50 cartons, j’ai payé 22 000 francs CFA l’unité. Chaque carton contient 600 blocs. Je revends à la dame Sylvie Dasilva, le carton, à 22 500 francs CFA. C’est moi-même le propriétaire du dépôt. A la mort de mon père, j’ai reçu beaucoup d’argent dans la succession en tant que fils unique. Une fois au Sénégal, j’ai investi cet argent dans le domaine du commerce. A cet effet, j’ai créé une société dont je ne vous dirai pas le nom. J’attends de prendre un avocat pour vous communiquer le nom de ma société », a lâché Houssam Khalil qui, d’après Libération, adoptera la même posture lorsqu’il a été interpellé sur ses comptes bancaires.